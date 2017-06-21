Представитель ДНР: контактная группа договорилась о "хлебном перемирии" с 24 июля

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "хлебном перемирии" с 24 июля. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"Большую часть сегодняшней встречи переговорщики уделили вопросам безопасности, - написала она в Facebook. - Так, участники Контактной группы поддержали идею введения с 00:00 24 июня так называемого хлебного перемирия - режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Перемирие должно продлиться до 31 августа, однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше".

При этом Пушилин подчеркнул важность разработки механизмов поддержания "режима тишины", отметила Талакина. По словам полпреда ДНР, одним из таких механизмов является разведение сил и средств. Именно отвод вооружения и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения, может стать залогом устойчивого перемирия", - написала Талакина.

Кроме того, "на состоявшейся сегодня встрече переговорщики прибегли к принятию весьма кардинальных мер для осуществления более тщательного мониторинга ситуации на третьем пилотном участке, Станице Луганской, для последующей реализации разведения сил и средств 26 июня".

Также, по словам пресс-секретаря Пушилина, на встрече обсуждался вопрос безопасности объектов водоснабжения по обе стороны линии соприкосновения. "Учитывая, что сегодня из-за постоянных обстрелов украинскими силовиками объектов водоснабжения под угрозой остаться без воды находится порядка 2 млн граждан, при этом большая часть получателей находятся на подконтрольной Украине территории, вопрос остается одним из наиболее важных. Переговорщики пришли к решению детально проработать предложение рабочей группы и прийти к окончательному решению на следующей встрече", - заключила Талакина.