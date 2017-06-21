Экс-министр: кибервзломы не повлияли на подсчет голосов на выборах 2016 года в США

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Действия так называемых хакеров не оказали никакого влияния на сам процесс подсчета голосов на президентских выборах 2016 года в США. Об этом в среду, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, заявил бывший министр национальной безопасности Джей Джонсон, занимавший свой пост с 2013 по 2017 год.

"Насколько я знаю, нет никаких доказательств того, что посредством кибервзломов голоса были изменены или украдены каким-либо образом", - сказал Джонсон в ходе слушаний спецкомитета по разведке, которые проходят в рамках проводимого расследования так называемого российского вмешательства в выборы. Экс-министр при этом утверждал, что Россия якобы пыталась повлиять на избирательный процесс, не приведя реальных доказательств.

Джонсону был также задан вопрос о том, почему разведсообщество США выступило с такими обвинениями в адрес Москвы только в декабре прошлого года, тогда как о кибератаках, в том числе, взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии, было известно еще в середине лета. "Я не согласен с тем, что была допущена какая-то задержка. Это было важное решение, шло много обсуждений", - рассказал бывший глава министерства нацбезопасности.

"Нужно было удостовериться, что, публикуя эту информацию, мы не скомпрометируем наши источники и методы", - продолжил Джонсон. Кроме того, заметил он, "шли выборы". "Многие раскритиковали бы нас за попытку занять чью-то сторону", - резюмировал экс-министр.

Москва ранее неоднократно, в том числе, и на высшем уровне отрицала обвинения в свой адрес насчет попыток повлиять на американские выборы.