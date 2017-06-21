Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Темер заявил, что проведет с Путиным еще две встречи до конца года

Международная панорама
21 июня, 18:22 дата обновления: 21 июня, 18:46 UTC+3

По словам президента Бразилии, они состоятся на полях G20 и в формате БРИКС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президенты России и Бразилии проведут до конца текущего года еще две рабочих встречи. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.

"Нынешняя встреча в Москве стала уже третьей или четвертой нашей официальной встречей с Владимиром Путиным, - отметил он. - В ближайшее время нам предстоит встреча в Гамбурге на полях "двадцатки", а также (встреча) в формате БРИКС в Китае. Все эти мероприятия способствуют углублению отношений между нашими странами".

По словам бразильского президента, нынешние переговоры с главой российского государства были весьма продуктивными. "Мы беседовали практически четыре часа без перерыва как в формате тет-а-тет, так и с участием членов наших делегаций, - добавил он. - Мы подтвердили глубокие узы дружбы, существующие между нашими странами в плане политики и культуры".

"Могу сказать, что у нас уже сложились отношения личной дружбы, - подчеркнул Темер. - Так, накануне господин президент любезно согласился сопровождать меня в Большой театр. Думаю, что он не со всеми гостями ходит в Большой театр, поэтому я очень ценю этот жест, это очень уважительное, очень личное отношение".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит президента Бразилии в Россию
Персоны
Темер, Мишел Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
15
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
3
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
4
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
5
Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном
6
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
7
"Яндекс" сделал видеоклип в честь юбилея Виктора Цоя
Темы дня
Загрузка...
Реклама