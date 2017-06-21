Темер заявил, что проведет с Путиным еще две встречи до конца года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президенты России и Бразилии проведут до конца текущего года еще две рабочих встречи. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.
"Нынешняя встреча в Москве стала уже третьей или четвертой нашей официальной встречей с Владимиром Путиным, - отметил он. - В ближайшее время нам предстоит встреча в Гамбурге на полях "двадцатки", а также (встреча) в формате БРИКС в Китае. Все эти мероприятия способствуют углублению отношений между нашими странами".
По словам бразильского президента, нынешние переговоры с главой российского государства были весьма продуктивными. "Мы беседовали практически четыре часа без перерыва как в формате тет-а-тет, так и с участием членов наших делегаций, - добавил он. - Мы подтвердили глубокие узы дружбы, существующие между нашими странами в плане политики и культуры".
"Могу сказать, что у нас уже сложились отношения личной дружбы, - подчеркнул Темер. - Так, накануне господин президент любезно согласился сопровождать меня в Большой театр. Думаю, что он не со всеми гостями ходит в Большой театр, поэтому я очень ценю этот жест, это очень уважительное, очень личное отношение".