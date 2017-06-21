В Казахстане восемь человек осуждены за подготовку теракта и пропаганду идей ИГ

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области огласил приговор по уголовному делу в отношении восьми человек, обвиняемых в подготовке теракта и пропаганде идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане и в России). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

"В ходе главного судебного разбирательства установлено, что житель поселка Жангала, являющийся приверженцем нетрадиционной исламской религии радикального толка ваххабистского течения "такфир", в июле 2016 года создал террористическую группу из числа жителей указанного поселка", - сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, с целью пропаганды идей "Исламского государства" члены группировки изготовили самодельный флаг этой организации. На его фоне они фотографировались и выкрикивали лозунги, поддерживающие идеи ИГ и проводимый им "вооруженный джихад".

"В июле 2016 года, собираясь в домах, члены террористической группы планировали совершить в конце августа либо в начале сентября того же года террористический акт в здании Жангалинского РОВД", - говорится в сообщении. При этом двое мужчин, не являлись участниками террористической группы, но зная о готовящемся акте терроризма, не сообщили об этом в правоохранительные органы. Преступные намерения группировки выявили сотрудники КНБ, после чего ее члены были задержаны.

Приговором суда организатор группы признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: "приготовление к совершению акта терроризма, сопряженное с нападением на лиц, а также здание организации", "пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций", "создание террористической группы, а равно руководство ею". Его и еще одного участника группировки суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Четверо членов группы получили наказание в виде 11-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, двое человек за недонесение о готовящемся акте терроризма и пропаганду терроризма приговорены к 6,5 и пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.