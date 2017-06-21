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НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16

Международная панорама
21 июня, 18:32 дата обновления: 21 июня, 18:55 UTC+3

Также в НАТО назвали "профессиональными и безопасными" ответные действия пилотов российского самолета и истребителей сопровождения

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Истребитель F-16

Истребитель F-16

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО "не имела информации", что министр обороны России Сергей Шойгу был на борту самолета, с которым в среду утром над Балтикой сблизился F-16 альянса. Об этом ТАСС заявили в штаб-квартире НАТО. Ответные действия пилотов российского самолета и истребителей сопровождения в НАТО назвали "профессиональными и безопасными".

"НАТО может подтвердить, что три российских самолета, включая два истребителя, были отслежены ранее 21 июня 2017 года над Балтийским морем. Поскольку самолет не идентифицировал себя и не ответил службе воздушного контроля, самолеты НАТО были подняты в воздух для идентификации в соответствии со стандартной процедурой. У НАТО не было никакой информации, кто находится на борту", - заявили в штаб-квартире альянса.

YouTube/Телеканал ЗВЕЗДА

"Мы оцениваем действия российских пилотов в ходе сближения как безопасные и профессиональные", - подчеркнули там.

Встреча в воздухе

Самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Борт, на котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встроился Су-27. Российский истребитель показал вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

Стандартные процедуры

Ранее в штаб квартире НАТО в ответ на запрос ТАСС заявили: "В соответствии со стандартной практикой, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, самолеты альянса и национальных ВВС поднимаются в воздух для мониторинга. Наши действия были рутинными", - сообщили в НАТО.

В альянсе также отметили: "На прошлой неделе НАТО отслеживала необычно большое количество российских военных самолетов над (нейтральными водами - прим. ТАСС) Балтийского моря. В их число входили стратегические бомбардировщики, истребители, разведывательные, транспортные и другие самолеты".

"Когда истребитель альянса перехватывает самолет, обычно он проводит визуальную идентификацию и все время поддерживает безопасную дистанцию. Как только задача выполнена, истребитель уходит. Это стандартная процедура. Все наши пилоты всегда действуют в безопасной и ответственной манере", - сказали в штаб-квартире.

Воздушное патрулирование

В настоящее время в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию в странах Прибалтики находятся самолеты Польши и Испании. Польские ВВС направили туда четыре F-16, а испанские - четыре F-18 Hornet. В НАТО не дали ответа на просьбу ТАСС подтвердить принадлежность польским ВВС самолета, сближавшегося с бортом Шойгу.

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Темы
Отношения России и НАТО Сближение самолетов НАТО с российским Су-27 над Балтикой
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