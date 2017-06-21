Дейнего: республики Донбасса и Киев завершили верификацию пленных

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МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Киева завершили процесс верификации пленных.
Об этом агентству "Луганскинформцентр" по итогам состоявшейся в Минске встречи участников контактной группы и ее рабочих подгрупп сообщил полпред ЛНР на переговорах Владислав Дейнего.
"Работа подгруппы по гуманитарным вопросам в основном была сосредоточена на верификации и выходе на согласование списков для обменов по формуле "всех на всех". Верификация, по оценке сторон, завершена", - сказал он.
"Работа над согласованием обменов продолжается", - отметил Дейнего.
Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер.