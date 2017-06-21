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Владимир Воронков назначен главой Контртеррористического управления ООН

Международная панорама
21 июня, 19:26 UTC+3 ООН ООН 21, июня. /ТАСС

Создание новой структуры было одобрено 16 июня Генеральной Ассамблеей организации

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ООН, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Владимира Воронкова, занимающего в настоящее время пост постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, на должность заместителя генерального секретаря - руководителя Контртеррористического управления ООН.

Об этом генеральный секретарь всемирной организации сообщил в распространенном в среду в штаб-квартире ООН заявлении.

"Генеральный секретарь ООН назначил Владимира Ивановича Воронкова, представителя Российской Федерации, на пост заместитель генерального секретаря в Контртеррористическом управлении ООН, созданном в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/291 от 15 июня 2017 года", - указывается в заявлении.

Во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН Гутерриш обещал назвать имя руководителя нового управления "на этой неделе". "Я считаю, что существует проблема координации действий отдельных организаций, когда речь идет о борьбе с терроризмом, - отметил он. - Поэтому вполне разумно иметь управление, занимающееся этим вопросом. Ответственный за руководство этим управлением будет назначен на этой неделе".

В минувшую пятницу 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно одобрила создание нового органа - Контртеррористического управления ООН. В новое ведомство, которое возглавит заместитель генерального секретаря ООН, передаются персонал и ресурсы канцелярии Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Контртеррористического центра ООН, а также часть ресурсов из департамента по политическим вопросам Секретариата ООН.

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Воронков, Владимир Иванович
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