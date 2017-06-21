В Госдепе выразили сожаление, что РФ решила отменить встречу Рябкова и Шэннона

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия приняла решение отменить очередной раунд переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шэннона, который был запланирован на 23 июня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы сожалеем, что Россия приняла решение отказаться от возможности обсудить помехи в наших двусторонних отношениях", - отметила она. "С нашей точки зрения, есть множество тем, которые необходимо обсудить. Это же ясно давал понять и (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон. Мы остаемся открытыми для дальнейших дискуссий", - добавила Науэрт.

Ранее на сайте МИД РФ был размещен комментарий Рябкова, в котором отмечается, что очередной раунд российско- американских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, запланированный на 23 июня, не состоится.

"После вчерашнего (принятого во вторник) решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога (между Рябковым и Шэнноном - прим. ТАСС), тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", - подчеркнул он.

Рябков ранее заявлял, что на встрече планировал обсудить с Шэнноном ситуацию вокруг российской дипломатической собственности.