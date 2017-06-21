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Госдеп: цель расширения ограничений против РФ - пресечь попытки обхода санкций

Международная панорама
21 июня, 19:46 дата обновления: 21 июня, 20:14 UTC+3

Минфин США накануне внес в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и двоих российских госслужащих и двоих их помощников

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Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Расширение санкционных списков США, о котором во вторник объявил американский минфин, направлено на пресечение попыток обхода американских санкций, а также на то, чтобы привести ограничительные меры США в соответствие тем, что ввели их международные партнеры. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Пакет санкций, который объявил вчера (во вторник) минфин, лишь усиливает действующие ограничительные меры и был разработан для того, чтобы пресечь попытки обхода наших санкций, а также привести американские меры в соответствие с теми, (которые были введены) нашими международными партнерами", - говорится в документе. "Мы регулярно обновляли эти санкции дважды в год, начиная с момента их первоначального введения", - сказала Науэрт.

Она также в очередной раз озвучила позицию США, в соответствии с которой рестрикции в отношении РФ "останутся в силе до тех пор, пока Россия не выполнит все свои обязательства в рамках минских договоренностей", а санкции, введенные в связи с воссоединением РФ с Крымом, "не будут сняты до тех пор, пока российская сторона не прекратит оккупацию полуострова".

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и двоих российских госслужащих и двоих их помощников. Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина. Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским.

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