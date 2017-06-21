Макрон: смещение Асада больше не является приоритетом в поиске решения по Сирии

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для него смещение сирийского президента Башара Асада больше не является приоритетом в поиске решения конфликта в Сирии.

Но он считает необходимым сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

"Я больше не делаю смещение Асада предварительным условием для всего, поскольку я не вижу никого в качестве его легитимного преемника", - сказал он в опубликованном в среду интервью ряду европейских изданий, в том числе немецкой Sueddeutsche Zeitung.

Макрон призвал разработать новый план для Сирии, в котором приоритетом будет борьба с террористическими группировками. "Это наши враги", - подчеркнул он, отметив, что для эффективного противодействия террористам потребуется "сотрудничество всех сторон, в особенности России".

Одновременно Макрон отметил, что "красной линией" для него является применение химического оружия, и что в таком случае Франция готова вмешаться в ситуацию и нанести авиаудары и без помощи со стороны американцев. "Если будет доказано, что было применено химоружие, и мы узнаем о его происхождении, Франция ответит авиаударами для разрушения установленных складов", - предупредил президент Франции.