Макрон: смещение Асада больше не является приоритетом в поиске решения по Сирии

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БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для него смещение сирийского президента Башара Асада больше не является приоритетом в поиске решения конфликта в Сирии.
Но он считает необходимым сосредоточиться на борьбе с терроризмом.
"Я больше не делаю смещение Асада предварительным условием для всего, поскольку я не вижу никого в качестве его легитимного преемника", - сказал он в опубликованном в среду интервью ряду европейских изданий, в том числе немецкой Sueddeutsche Zeitung.
Макрон призвал разработать новый план для Сирии, в котором приоритетом будет борьба с террористическими группировками. "Это наши враги", - подчеркнул он, отметив, что для эффективного противодействия террористам потребуется "сотрудничество всех сторон, в особенности России".
Одновременно Макрон отметил, что "красной линией" для него является применение химического оружия, и что в таком случае Франция готова вмешаться в ситуацию и нанести авиаудары и без помощи со стороны американцев. "Если будет доказано, что было применено химоружие, и мы узнаем о его происхождении, Франция ответит авиаударами для разрушения установленных складов", - предупредил президент Франции.