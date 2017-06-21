Во Франции сформировано новое правительство

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Франции сформировано в новом составе после перестановок по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 июня. Перечень министров огласил в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Первоначально отставка кабмина носила технический характер, однако из-за ряда политических скандалов из рядов правительства были вынуждены уйти сразу четыре министра, которых заменили другие политики. В частности, на смену Сильви Гулар во главе министерства вооруженных сил назначена Флоранс Парли, а лидера центристов Франсуа Байру во главе министерства юстиции сменила Николь Беллубе.