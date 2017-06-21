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Украина и США в ближайшие два-три месяца подпишут соглашения о поставках вооружения

Международная панорама
21 июня, 20:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июня. /ТАСС

По словам президента Украины Петра Порошенко, стороны также планируют подписать документы о сотрудничестве в энергетической сфере

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КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украина и США в ближайшие два-три месяца планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве, главным образом в оборонной сфере и в области поставок вооружения. Об этом в среду заявил журналистам в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США.

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"Мы в ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, ждем визиты высокопоставленных лиц США [на Украину], где будут заключены соглашения, в первую очередь, что меня интересует, это относительно оборонного сотрудничества, поставок американского вооружения, сотрудничества в рамках военно-технической сферы", - сказал глава государства.

По его словам, стороны также планируют подписать документы, касающиеся сотрудничества в энергетической сфере, усиления взаимодействия с американским Экспортно-импортным банком, Американским агентством OPIC.

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