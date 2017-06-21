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Макрон считает необходимым реформировать систему защиты границ ЕС

Международная панорама
21 июня, 21:04 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 21, июня. /ТАСС

Президент Франции также призвал к сплоченности Европы

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МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нужно внести изменения в систему защиты границ ЕС и миграционную политику. Об этом французский лидер заявил в опубликованном в среду интервью ряду СМИ, в том числе испанской газете El Pais.

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По его мнению, следует работать эффективнее, "серьезно реформируя систему защиты границ, миграционную политику и право на убежище". "Действующая система приводит к тому, что некоторые несут на себе весь груз и не смогут противостоять следующим миграционным волнам", - подчеркнул Макрон.

"Я верю в Европу, которая выделяет средства, чтобы защитить свои внешние границы, чтобы гарантировать безопасность с помощью полицейского и судебного взаимодействия в борьбе с терроризмом и чтобы создать единую структуру в области предоставления убежища и миграции", - уточнил президент Франции. Он также призвал к сплоченности Европы.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число мигрантов, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Как ранее сообщила Международная организация по миграции, число прибывших по морю с начала года в Европу мигрантов и беженцев превысило 81 тыс. человек.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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