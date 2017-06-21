Макрон считает, что Трамп еще не выработал концептуальную базу международной политики

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не выработал концептуальную основу своей международной политики. Об этом французский лидер заявил в опубликованном в среду интервью ряду СМИ, в том числе испанской газете El Pais.

"Дональд Трамп был избран американским народом, - подчеркнул Макрон. - Проблема заключается в том, что он все еще не выработал концептуальную основу своей международной политики". "Поэтому его политика может быть непредсказуемой, и для мира это является источником беспокойства", - добавил президент.

"Что касается борьбы с терроризмом, как и я, он (Трамп) хочет быть эффективным, - отметил французский лидер. - Я не разделяют некоторые его решения, особенно по климату, но, надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы США вновь присоединились к Парижскому соглашению". "Я протягиваю руку Дональду Трампу", - заявил Макрон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.