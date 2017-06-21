В результате ракетного удара ВС Ирана уничтожены 170 террористов

ТЕГЕРАН, 21 июня. /ТАСС/. 170 террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), включая нескольких значимых командиров, уничтожены в результате нанесенного в минувшее воскресенье вооруженными силами Ирана ракетного удара. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ).

"Операция "Лейлатолгадр" ("Ночь предопределения") проводилась по приказу верховного главнокомандующего вооруженными силами (руководителя страны аятоллы Али Хаменеи - прим. ТАСС) и была согласована с Генштабом ВС ИРИ. Цели для нанесения удара определялись на основании информации, полученной на месте - в районе сирийского Дейр-эз-Зора - силами "Аль-Кудс" (спецназ КСИР). После поступления этих данных Воздушно-космические силы ВС ИРИ нанесли удар по заданным целям шестью ракетами средней дальности класса "земля - земля", - сообщается в заявлении.

В нем отмечается, что итогом операции стало также уничтожение значительного количества боевой техники и вооружений террористов.

Ранее различные иранские источники сообщали об уничтожении от 50 до 70 боевиков ИГ в результате иранского ракетного удара. При этом указывалось, что "окончательные данные будут сообщены позже".

Операция "Лейлатолгадр" была проведена в ночь с 18 на 19 июня и стала первой подобного рода операцией ВС Ирана. Как было объявлено, ракетный удар был нанесен в ответ на преступления, совершенные террористами 7 июня в Тегеране. В результате террористических нападений на иранский парламент и на мавзолей имама Хомейни тогда погибли 18 и получили ранения около 50 человек.

Представители иранского военного командования, в частности официальный представитель КСИР Рамезан Шариф, уже заявили, что не исключают повторения аналогичных антитеррористических операций в будущем.