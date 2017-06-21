Тиллерсон: США надеются, что Китай выполнит свои обязательства по КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. США надеются, что Китай будет выполнять свои обязательства по введению санкций против КНДР. Об этом заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам первого раунда диалога в формате "два плюс два" с участием руководителей внешнеполитических и военных ведомств США и КНР.

"Мы должны перекрыть источники дохода КНДР. Мы надеемся, что Китай выполнит свою часть [обязательств]", - подчеркнул госсекретарь. По его словам, "Китай понимает, что Соединенные Штаты считают Северную Корею главной угрозой безопасности" страны.

Госсекретарь также подчеркнул, что Пекин "несет дипломатическую ответственность за оказание гораздо большего экономического и дипломатического давления" на Пхеньян. Тиллерсон указал, что после переговоров обе стороны стремятся к "полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".

Тиллерсон также сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли договоренности по расширению координации в борьбе с международным терроризмом. "Мы также решили расширить координацию в борьбе с глобальной угрозой, которую представляет терроризм", - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, речь идет о возможном участии Китая в оказании помощи Ираку. Пекин, заметил он, может "оказать конкретную поддержку" Багдаду в обеспечении "долгосрочной стабильности" и экономического роста по мере того, как иракские власти ведут борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.