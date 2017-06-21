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Военные США и Китая приняли решение расширять контакты

Международная панорама
21 июня, 22:14 дата обновления: 21 июня, 22:32 UTC+3

По словам главы Пентагона, договоренность об этом достигнута на первом раунде диалога в формате "два плюс два"

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что военные США и Китая будут расширять контакты, включая обмен офицерами, и в целом развивать сотрудничество. По его словам, договоренность об этом достигнута на первом раунде диалога в формате в формате "два плюс два" с участием руководителей внешнеполитических и военных ведомств США и КНР.

"Соперничества нам не избежать, но конфликт не является неизбежным", - заявил шеф Пентагона.

Джеймс Мэттис на пресс-конференции также сказал, что Китай продолжает работать над разрешением ситуации, связанной с КНДР.

Мэттиса попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что попытки Китая повлиять на КНДР не увенчались успехом.

"Что касается роли Китая, то Китай продолжает работать над этими вопросами", - ответил Мэттис. По его словам, участники прошедших переговоров обсуждали, что еще можно сделать для решения этой проблемы. Мэттис отметил, что сейчас Пхеньян продолжает свои провокации и "играет не по правилам".

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