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Макрон пообещал прагматичные отношения с Великобританией после Brexit

Международная панорама
21 июня, 22:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Говоря непосредственно о переговорах между Лондоном и Брюсселем, президент Франции выразил уверенность, что со стороны ЕС они должны вестись скоординированно

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что у Франции будут крепкие и прагматичные отношения с Великобританией после ее выхода из состава ЕС. Об этом французский лидер заявил в опубликованном в среду интервью ряду СМИ, в том числе британской газете Guardian.

"Прагматизм будет определять наши новые отношения", - сказал он.

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Что касается самих переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые стартовали 19 июня, то Макрон уверен, что со стороны ЕС они должны вестись скоординированно, не спускаясь на двусторонний уровень. "Я хочу, чтобы дискуссии, которые только начались, были наилучшим образом скоординированы на европейском уровне, - отметил он. - Я не хочу двусторонних дискуссий, потому что интересы ЕС должны быть соблюдены в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах".

При этом президент Франции высказал сомнения в том, что, один раз начав переговоры, их можно запросто повернуть вспять. "Дверь всегда остается открытой в тот момент, когда вы проходите через нее. Не мне говорить о том, что она закрыта. Но в тот момент, когда все вопросы увязаны с графиком и с целями, очень сложно вернуться назад, не будем обманывать себя", - сказал Макрон.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям прекращения членства страны в блоке стартовали 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода на ратификацию достигнутой сделки.

Как было решено в понедельник на первой встрече между главными переговорщиками Великобритании и ЕС, диалог будет изначально вестись в рамках трех рабочих групп - по правам граждан, по урегулированию финансовых вопросов и по другим проблемам разделения. Вопрос о границе между Ирландией (членом ЕС - прим. ТАСС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, будет обсуждаться отдельно. Дискуссии о будущих торговых отношениях между Великобританией и странами Евросоюза должны начаться лишь на втором этапе переговоров, предположительно в 2018 году.

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