Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взорвали соборную мечеть "Ан-Нури" в иракском городе Мосул. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака.

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