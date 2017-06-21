Пресс-секретарь Белого дома: репортеры на брифингах хотят стать звездами Youtube

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Многие журналисты, регулярно посещающие брифинги для прессы в Белом доме, попросту хотят стать звездами видеосервиса Youtube, задавая одни и те же вопросы по восемь раз. Такое мнение выразил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в интервью одной из американских радиостанций.

"Многие из них просто хотят стать звездами Youtube и по восемь раз задают один и тот же колкий вопрос", - посетовал он. "Но, в конце концов, это их право. Наша работа - быть уверенными в том, что мы предоставляем актуальную информацию и отчеты по поводу того, что делает президент и его дальнейших планах", - добавил Спайсер.

"Вообще представители СМИ сейчас ведут себя язвительно, потому что, повторюсь, многие из репортеров больше сосредоточены на том, как они выглядят перед камерами, чем на том, чтобы разобраться в той или иной проблеме", - считает он. Спайсер признался, что отчасти именно поэтому он больше предпочитает проводить брифинги без телекамер.

В последнее время брифинги в Белом доме, транслируемых онлайн и по большинству американских телеканалов, стали проходить гораздо реже. Так, в течение последних двух недель их состоялось всего два. Вместо этого Спайсер или его первый заместитель Сара Сандерс общаются с аккредитованными при Белом доме журналистами в закрытом режиме.

Репортеры в Вашингтоне уже не раз выражали недоумение в связи с тем, что брифингов стало меньше и много раз обращались в Белый дом за разъяснениями. В минувший вторник один из репортеров получил ответ от главного политстратега Белого дома Стива Бэннона, который отшутился, сказав, что все дело в том, что Шон потолстел.