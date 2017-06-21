Парламентарии РФ и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Развитие российско-израильских отношений и ситуацию на Ближнем Востоке обсудили парламентарии РФ и Израиля в ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности и комиссии Кнессета (парламента Израиля) по международным делам и обороне.

Российские парламентарии провели во вторник и среду переговоры со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным, руководством МИД и Совета национальной безопасности Израиля, побывали на границе с сектором Газа. Встреча парламентариев двух стран состоялась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Совфедом и Кнессетом. Российскую делегацию возглавляли руководители комитета по международным делам Константин Косачев и комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Главные темы

Ситуация на Ближнем Востоке и вопросы российско-израильских отношений стали главными темами совместного заседания комитетов парламентов двух стран. "Мы построили нашу дискуссию вокруг двух блоков вопросов: первый - ситуация на Ближнем Востоке, отношения между Израилем и Палестиной, Сирия, Иран, последний конфликт между Катаром и группой арабских стран. В общем, весь блок вопросов, связанных с ситуацией в регионе, - сказал Косачев в интервью ТАСС по завершении заседания комитетов парламентов двух стран в среду. - Второй блок - это двусторонние отношения [РФ и Израиля], их общее состояние, перспективы развития в торгово-экономической сфере, энергетической, разумеется, в сфере противодействия терроризму и в контексте развития межрегиональных связей".

Председатель комитета СФ по международным делам подчеркнул, что "заседание прошло успешно", и "обе стороны им, безусловно, удовлетворены".

Потенциал сотрудничества

Торгово-экономическое сотрудничество Израиля и России имеет огромный потенциал, который пока реализован не в полном объеме, считает Косачев. На заседании комитетов "в части, касающейся двустороннего сотрудничества, с обеих сторон отмечался большой и нереализованный пока потенциал торгово-экономического сотрудничества", сказал он. "Сегодня мы говорили, прежде всего, о взаимодействии в сфере сельского хозяйства, в частности, в контексте уже осуществляемой или планируемой реализации проектов с участием израильских компаний в ряде субъектов РФ в области молочного производства", - продолжил он.

Глава комитета СФ сообщил, что в торгово-экономическом сотрудничестве "негативные тенденции вроде бы удалось преодолеть". "Снижения товарооборота прошлого года по итогам первого и второго квартала текущего года не зафиксировано, есть даже небольшой плюс", - сказал Косачев.

Большой интерес вызывает газовая отрасль в связи с тем, что Израиль осваивает месторождения на шельфе, отметил Косачев. "Его [Израиля] разведанные запасы позволяют с уверенностью говорить, что Израилю хватит добываемого газа для внутреннего потребления", - сказал он. По словам российского парламентария, "есть планы в течение ближайших нескольких лет перевести израильские предприятия, которые нуждаются в электроэнергии, полностью на турбины, работающие на газе".

"Такое переоснащение израильской промышленности - это отдельный проект, он потребует развития внутренней сети газопроводов, - продолжил председатель комитета СФ. - В части, касающейся развития внутренней сети газопроводов, и, самое главное, перевооружения израильской промышленности на более дешевое и более экологичное газовое топливо, здесь сфера для соприкосновения наших интересов и дальнейшего сотрудничества колоссальная". Косачев добавил, что российская парламентская делегация "уезжает [из Израиля] с рядом конкретных интересных предложений в адрес и российских регионов, и российских производственных компаний".

Палестино-израильский трек

Косачев подтвердил приверженность РФ возобновлению мирного процесса по решению длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. "Российская сторона прилагает все усилия к тому, чтобы наладить прямой диалог [между Израилем и Палестиной] без каких бы то ни было пауз", - сказал он.

"Известная формула: израильтяне сетуют на то, что палестинское общество расколото, между Рамаллой и сектором Газа фактически нет взаимодействия, а хотелось бы вести дело с единым партнером, - продолжил Косачев. - Кроме того, высказываются известные традиционные сомнения в том, что стоит вести разговор с нынешним руководством Палестины с учетом субъективного фактора, скажем так". Сектор Газа с июня 2007 года находится под контролем ХАМАС, а в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан правит Палестинская национальная администрация во главе с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и подконтрольным ему Движением за освобождение Палестины (ФАТХ).

Глава комитета СФ отметил также, что израильская сторона "подтвердила, что ощущает изменения в политике новой администрации США в отношении Ближнего Востока в целом и по палестинскому вопросу в частности". "[В Израиле] испытывают на этот счет определенные ожидания, - продолжил он. - Не назвал бы их энтузиазмом, но ожидания есть".

Согласились не во всем

Косачев отметил, что в части, касающейся международной повестки дня, РФ и Израиль "далеко не во всем согласились". "У Израиля сохраняется много вопросов и по российской военной операции в Сирии, и по нашему взаимодействию с Ираном в сфере военно-технического сотрудничества, в сфере ядерной безопасности в контексте заключения и вступления в силу всеобъемлющего плана урегулирования иранской ядерной проблемы (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС), - сказал председатель комитета СФ. - Мы постарались дать самые подробные разъяснения на этот счет. На наш взгляд, это была и новая, и полезная для наших собеседников информация".

По словам Косачева, "израильские собеседники подробно изложили свое видение урегулирования палестинского вопроса и в целом развития ситуации на Ближнем Востоке". "Здесь бы я в детали не хотел входить, но могу подчеркнуть, что разговоры носили очень откровенный и содержательный характер, - продолжил он. - Я думаю, что и та, и другая сторона услышали в ходе этих дискуссий немало для себя нового, полезного и интересного".

"Израиль подтвердил нам, что он не участвует и не планирует вступать ни в какие коалиции - ни в "американскую", ни в "российскую", он предпочитает здесь действовать по обстоятельствам, самостоятельно, - продолжил Косачев. - Но, на мой взгляд, интерес [Израиля] к взаимодействию с Россией [по Сирии] все-таки очевиден и, мало того, это взаимодействие реализуется: есть соответствующие каналы, они согласованы по линии Министерства обороны и по линии спецслужб". "Если я правильно понимаю, они задействованы в полном объеме", - добавил он.

Израиль и Россия договорились в сентябре 2015 года о создании механизма коммуникации для предотвращения инцидентов и столкновений между своими военными.

Визит спикера Кнессета

Косачев сообщил, что заседание комитетов парламентов РФ и Израиля стало очень важным элементом подготовки предстоящего на следующей неделе визита в РФ спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, который прибывает в Москву по приглашению спикера СФ Валентины Матвиенко. "Мы ожидаем не только переговоров, но и его выступления в ходе пленарного заседания СФ", - сказал Косачев. По его словам, "далеко не все зарубежные делегации, даже возглавляемые спикерами, которые приезжают в РФ, получают возможность выступления в зале пленарных заседаний на пленарном заседании". "Эту возможность мы предоставляем только нашим действительно важным и стратегическим партнерам, безусловно, Израиль относится к их числу", - подчеркнул он.

Визит Эдельштейна в Москву запланирован на 27-29 июня, сообщила здесь пресс-служба Кнессета. Это первый визит Эдельштейна в российскую столицу в качестве спикера израильского парламента. В Москве у него запланированы переговоры с председателем СФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, депутатами обеих палат российского парламента, а также встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.