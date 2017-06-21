В Венесуэле трое сотрудников Нацгвардии арестованы за убийство подростка на акции протеста

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Трое сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы арестованы по подозрению в убийстве 17-летнего подростка на акции протеста. Об этом сообщил в среду уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб. Юноша был убит в минувший понедельник.
"Трое сотрудников подозреваются в неправомерном использовании огнестрельного оружия для контроля общественного порядка", - написал Сааб в своем Twitter. Он предупредил о недопустимости применения такого оружия при разгоне манифестаций. Кроме того, омбудсмен призвал оппозицию организовывать мирные манифестации, которые бы не препятствовали движению автомобилей и не приводили бы к беспорядкам.
С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента.
За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 74 человек, свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.