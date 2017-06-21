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Сирийская армия вернула под контроль район Бир-Касаб в 75 км от Дамаска

Международная панорама
21 июня, 23:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Правительственные силы вернули под контроль также расположенные поблизости высоты, которые позволяют держать под огнем перемещения противника в этом секторе Сирийской пустыни

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сирийские войска и ополченцы возобновили наступательную операцию на юго-восточном фронте и выбили в среду террористов из района Бир-Касаб в 75 км от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, правительственные силы вернули под контроль также расположенные поблизости высоты, которые позволяют держать под огнем перемещения противника в этом секторе Сирийской пустыни.

От Бир-Касаба идет шоссе к городу Думейр в восточных окрестностях Дамаска, где находится авиабаза сирийских ВВС.

По информации газеты "Дейли стар", в наступлении на этом участке фронта задействованы значительные армейские силы и бойцы шиитских формирований. Их поддерживают бронетехника и авиация. Военные действия идут поблизости от пограничных районов с Ираком и Иорданией у КПП Эт-Танф. Они находятся в руках вооруженных оппозиционеров, поддерживаемых США и их союзниками. В Эт-Танфе расположена база и тренировочный лагерь, где размещены подразделения американского и британского спецназа.

ВВС международной коалиции дважды 18 мая и 6 июня наносили предупредительные удары по позициям и колоннам правительственных отрядов, пытавшихся приблизиться к этим форпостам. 8 и 20 июня ими были сбиты два боевых беспилотника иранского производства.

Несмотря на эти атаки, сирийские войска вышли 9 июня к иракской границе в 40 км к северу от Эт-Танфа. На иракской стороне границы у террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) отвоеваны три погранперехода - Телль-Сфук к западу от Мосула, Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс и Эль-Валид (напротив Эт-Танфа - прим. ТАСС).

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