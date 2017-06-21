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Зять Трампа провел первый самостоятельный раунд консультаций в Израиле и Палестине

Международная панорама
21 июня, 23:49 дата обновления: 21 июня, 23:55 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 21, июня. /ТАСС

Старший советник президента США обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дальнейшие шаги, направленные на перезапуск переговоров о мире на Ближнем Востоке

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провел в среду первый самостоятельный раунд консультаций с израильским и палестинским руководством. Ранее в этот день он прибыл с однодневным визитом в регион, где присоединился к находящемуся здесь с понедельника специальному представителю администрации США на международных переговорах Джейсону Гринблатту.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял Кушнера и Гринблатта в среду у себя в канцелярии в Иерусалиме. "Это - возможность добиваться наших общих целей в области безопасности, процветания и мира, я жду возможности начать работать с вами по достижению этих целей", - сказал глава правительства, приветствуя Кушнера. Нетаньяху назвал состоявшийся в мае визит Трампа в Израиль, в ходе которого его сопровождал Кушнер, "исторической поездкой, которая произвела неизгладимое впечатление на народ Израиля".

Пресс-служба главы правительства Израиля распространила видео первых минут встречи премьера с Кушнером и Гринблаттом. По завершении консультаций стороны не выступили с заявлениями для прессы и не распространили итоговое коммюнике.

Пресс-служба Белого дома, в свою очередь, сообщили, что Кушнер обсудил с Нетаньяху потенциальные дальнейшие шаги, направленные на перезапуск переговоров о мире на Ближнем Востоке. Как уточняется, на пероговорах наряду с Кушнером со стороны США приняли участие Джейсон Гринблатт и посол в Израиле Дэвид Фридман.

Нетаньяху участвовал в консультациях вместе со своими "высокопоставленными советниками", имена которых не приводятся. "Встреча была продуктивной, и обе стороны подтвердили приверженность продвижению к цели президента Трампа, заключающейся в обеспечении подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами, укрепляющего стабильность в регионе", - подчеркнул Белый дом.

Согласно изложенной им информации, американские эмиссары рассмотрели "с премьер-министром Нетаньяху приоритеты Израиля и потенциальные следующие шаги, признав критически важную роль, которую Израиль играет в обеспечении безопасности в регионе". Никакие подробности этой части двусторонних консультаций не приводятся.

При этом и американцы, и израильтяне предупредили, что "достижение мира потребует времени". Кроме того, они высказались за то, чтобы заинтересованные стороны прилагали все усилия к тому, чтобы "создать условия, способствующие миротворчеству".

Газета Haaretz сообщает, что встреча Кушнера с израильским руководством продолжалась два с половиной часа. 

Теперь у Кушнера и Гринблатта пройдут в Рамалле переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и его окружением, добавил Белый дом. По его свидетельству, по окончании этих встреч Кушнер и Гринблатт вернутся в Вашингтон и доложат о результатах переговоров Трампу, его помощнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, чтобы "продолжить разговор о следующих шагах" ради возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после 9 месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.

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