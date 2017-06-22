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Полиция пока не связывает с терроризмом нападение на стража порядка в аэропорту в Мичигане

Международная панорама
22 июня, 0:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

В управлении полиции Мичигана считают происшедшее единичным случаем

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженное нападение мужчины на стража порядка в аэропорту американского города Флинт (штат Мичиган) было единичным случаем. Говорить о его связи с терроризмом преждевременно, заявило в среду управление полиции Мичигана.

"ФБР вместе с органами правопорядка штата проводят совместное расследование инцидента с целью установить его природу и мотив. Мы в курсе данных, что злоумышленник сделал заявление непосредственно перед или во время нападения. Однако пока рано судить о подоплеке этого заявления или проводить параллели с терроризмом", - подчеркнула полиция штата.

"На основе имеющейся информации мы считаем происшедшее единичным случаем. В настоящий момент у нас нет достоверных сведений о наличии какой-либо конкретной угрозы населению Флинта", - добавили в управлении.

Оно подтвердило, что мужчина, который в среду нанес ножевое ранение полицейскому в аэропорту, выкрикивал слова "Аллах Акбар" ("Аллах велик"), задержан и допрашивается. Пострадавший страж порядка госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее представители воздушной гавани сообщили в Facebook, что на территории аэропорта имел место некий инцидент, в результате которого "пострадал полицейский", однако не уточнили, что именно произошло. Они указали, что проводится эвакуация всех пассажиров. В заявлении отмечалось, что в течение дня некоторые рейсы, вероятно, будут отложены или отменены.

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