В США суд оправдал экс-полицейского, застрелившего афроамериканца

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Суд присяжных в американском городе Милуоки (Висконсин) оправдал в среду бывшего стража порядка, который летом 2016 года, находясь при исполнении, застрелил темнокожего молодого человека. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Жюри совещалось в течение двух дней. В итоге оно посчитало, что экс-полицейский Доминик Хегган-Браун, который также является афроамериканцем, невиновен в убийстве по неосторожности 23-летнего Силвела Ки Смита.
Инцидент, о котором идет речь, имел место 13 августа 2016 года. Хегган-Браун во время погони застрелил Смита, за которым, по данным властей, числилось много правонарушений. Последний был вооружен пистолетом, похищенным во время ограбления. Полицейский вскоре был отстранен от службы на время расследования, осенью 2016 года его уволили окончательно из-за правонарушений, не имевших отношения к смерти Смита.
После убийства темнокожего молодого человека в городе вспыхнули массовые беспорядки, более десятка их участников были задержаны. В Милуоки был введен комендантский час. Власти заявляли о готовности перебросить в город Национальную гвардию США.
В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, по большей части из числа афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.