Саммит ЕС обсудит борьбу с терроризмом, миграцию, Brexit и минские соглашения

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Борьба с терроризмом и усиление европейской обороны, продолжающийся миграционный кризис и предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза станут главными темами двухдневного саммита глав государств и правительств 28 стран ЕС, который открывается в Брюсселе. Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, а также принять политическое решение о намерении продлить на полгода экономические санкции в отношении России. Официальное решение последует в течение ближайших недель.

Борьба с терроризмом

Встреча лидеров ЕС начнется с обсуждения безопасности и обороны ЕС, в рамках которого будет поднят вопрос борьбы с терроризмом. В частности, как заявил глава Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в среду письме лидерам 28 стран ЕС, саммит рассмотрит возможности автоматического и оперативного удаления террористического и радикального контента в социальных сетях.

"Пришло время усилить работу с онлайн-индустрией. Террористическая пропаганда имеет наибольшее влияние в течение первых часов после появление в сети. Мы должны поощрять индустрию разрабатывать инструменты, позволяющие автоматически обнаруживать и удалять контент, который распространяет террористические материалы или пропагандирует насилие", - отметил он.

"Терроризм остается основной угрозой. Последние атаки свидетельствуют о новой волне доморощенной радикализации в Европе. Будем честны: ЕС не сможет заменить государства в этой борьбе, поскольку непосредственный ответ [на теракты] находится в компетенции правительств, однако ЕС может помочь победить в этой борьбе", - заявил Туск. Он также подчеркнул, что ЕС будет продолжать наращивать взаимодействие между странами-членами для отслеживания возвращающихся домой в Европу исламистов, принимавших участие в военных конфликтах в рядах радикальных организаций.

"Минск" и антироссийские санкции

Как сообщили журналистам в Совете ЕС, реализация минских соглашений для урегулирования конфликта на Украине входит в официальную повестку дня саммита сообщества. Так, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон проинформируют лидеров ЕС о ходе реализации минских соглашений. "Макрон и Меркель поделятся своей оценкой выполнения Минских соглашений", - сказал журналистам представитель Совета ЕС.

Кроме того, по словам дипломата, ожидается, что Макрон и Меркель рекомендуют лидерам стран-членов ЕС продлить экономические санкции в отношении России, которые привязаны Брюсселем к реализации минских соглашений. "Ожидается, что Макрон и Меркель дадут рекомендацию продлить санкции против России", - сказал он.

После этого, по его словам, глава Евросовета Дональд Туск сможет запустить процедуру продления ограничительных мер. "Это будет политическое решение [на саммите], затем нам нужно будет оформить его юридически, официально. Рекомендация позволит Туску начать процедуру, как это было в декабре", - пояснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что некоторые страны - члены ЕС по-прежнему выступают против автоматического продления санкций в отношении РФ. "Есть страны, которые считают, что не должно быть автоматической процедуры. Они считают, что нужна ясная рекомендация лидеров Франции и Германии, так как они участвуют в "нормандском формате", - отметил европейский источник.

Пакет экономических санкций против России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

Brexit и формат 27

Вопрос выхода Великобритании из состава Евросоюза будет обсуждаться на саммите в двух форматах.

Сначала премьер-министр королевства Тереза Мэй проинформирует остальных глав государств и правительств о намерениях и ожиданиях Лондона в связи с начавшимися 19 июня переговорами по Brexit. "Это будет не дискуссия, а презентация Терезы Мэй. Переговоры только что начались, у нас нет амбиций определить все последствия Brexit. Мы хотим построить доверие, на котором должны основываться переговоры", - пояснил журналистам представитель ЕС, отметив, что "будет не удивительно, если премьер расскажет о своих политических ожидания".

После этого, по традиции в рамках саммита состоится заседание в формате 27 стран-членов, без участия Великобритании. "Лидеры 27 обсудят состояние переговоров с Соединенным Королевством. Кроме того, ожидается, что главы государств и правительств одобрят процедуру, по которой будет принято решение по перемещению европейских агентств из Великобритании", - отметил дипломат.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Миграционный кризис

Последним вопросом, который руководство ЕС включает в повестку дня всех саммитов за 2 года, станет продолжающийся миграционный кризис.

Как заявил Туск лидерам ЕС, число прибывающих через Средиземное море в Европу нелегальных мигрантов выросло в 2017 году на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, с начала года 1,9 тысячи беженцев утонули в Средиземном море, а "бизнес нелегальных перевозчиков людей обрел новые масштабы".

"По нелегальной миграции (на саммите) мы должны оценить ситуацию на центральносредиземноморском маршруте (из Ливии в Италию)", - заявил глава Евросовета. Этот маршрут сейчас снова стал основным после закрытия Турцией своей границы для беженцев в 2016 году.

Туск признал, что на фоне размаха этого феномена успехи финансируемой ЕС ливийской службы береговой охраны "остаются незначительными", им "пока удалось арестовать около 100 перевозчиков людей и уничтожить около 400 судов", включая надувные лодки. Кроме того, Туск призвал европейских лидеров обсудить выделение дополнительных средств для финансирования ливийской службы береговой охраны.