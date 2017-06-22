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Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман

Международная панорама
22 июня, 0:33 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, июня. /ТАСС

По словам Себастьяна Курца, такие сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков

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Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц

Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц

© EPA/FLORIAN WIESER

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Мусульманские детские сады в Вене нужно закрыть, потому что они не способствуют интеграции детей в общество. Об этом заявил  министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

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"Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, но так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно", - сказал Курц во время выступления на тему "Будущее миграции" в венском дискуссионном клубе, организованном газетой Kurier. Таким образом глава МИД ответил на вопрос, надо ли закрыть подобные образовательные дошкольные учреждения.

По словам министра, такие сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков. Такой подход неразумен, и ключом к наилучшей интеграции служит владение немецким языком, дети должны учить его с малого возраста, добавил он. В настоящее время в одной только Вене порядка 10 тыс. детей посещают различные мусульманские детские сады. В этой связи глава МИД предлагает ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.

30-летний Курц занимает пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений с 2013 года. До назначения министром он был куратором правительственной программы по интеграции иностранцев в Австрии. С 1 января текущего года Курц занимает также должность действующего председателя в ОБСЕ. В мае этого года он был назначен председателем консервативной Австрийской народной партии, второй старейшей политической силы в коалиционном правительстве, и инициировал проведение досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября.

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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