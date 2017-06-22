Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Норвегии разрешили морпехам США тренироваться в стране еще год

Международная панорама
22 июня, 1:27 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 22, июня. /ТАСС

МИД РФ неоднократно выражал обеспокоенность по поводу размещения американских морских пехотинцев в Норвегии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОСЛО, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Норвегии на год продлило срок действия совместной норвежско-американской программы, позволившей разместить подразделение Корпуса морской пехоты США на западе королевства. Как говорится в распространенном вечером в среду сообщении норвежского министерства обороны, американские морские пехотинцы сохранят возможность тренироваться в Норвегии, будут задействоваться в учениях на территории других государства и сменяться на ротационной основе.

В январе этого года в гарнизон Вэрнес, расположенный рядом с норвежским городом Тронхейм, прибыли 285 американских морпехов. Двустороннее соглашение, одобренное Стортингом (парламентом королевства), дало им возможность вести совместную боевую подготовку с норвежскими военными, сменяясь каждые полгода. По сведениям Норвежского телеграфного бюро (НТБ), правительство было намерено продлить срок действия программы на три года, однако после состоявшегося в среду заседания расширенного парламентского комитета по внешней политике и обороне было озвучено решение лишь о годовом продлении. В кабмине, впрочем, данную информации пока не подтверждают.

В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия взяла на себя добровольное обязательство не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения. Как подчеркивают многие норвежские эксперты, размещение крупного иностранного подразделения в Норвегии можно трактовать как создание подобной базы и считать серьезным отступлением от норвежской оборонной доктрины последних десятилетий. Такого мнения придерживаются и некоторые норвежские политики, в особенности представители Социалистической левой партии.

"Принцип [неразмещения иностранных] баз не нарушается. Всегда подразумевалось, что мы можем проводить учения, боевую подготовку и разрешать присутствие [иностранных военных]. Речь идет о том, что мы не должны создавать [для них] постоянных баз", - заявила НТБ глава правительства Новрегии Эрна Сульберг.

Ранее МИД РФ неоднократно выражал обеспокоенность по поводу размещения американских морских пехотинцев в Норвегии. Несмотря на то, что Вэрнес находится более, чем в 1000 км от границы с РФ, американские военные имеют возможность тренироваться по всей стране. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, хотя американские военные формально и находятся в Норвегии на ротационной основе, на деле военное присутствие США на территории королевства будет непрерывным. С точки зрения РФ, соглашение норвежских властей с США противоречит политике неразмещения в Норвегии иностранных военных баз в мирное время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Норвегия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
15
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
3
Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
6
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама