Власти Норвегии разрешили морпехам США тренироваться в стране еще год

ОСЛО, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Норвегии на год продлило срок действия совместной норвежско-американской программы, позволившей разместить подразделение Корпуса морской пехоты США на западе королевства. Как говорится в распространенном вечером в среду сообщении норвежского министерства обороны, американские морские пехотинцы сохранят возможность тренироваться в Норвегии, будут задействоваться в учениях на территории других государства и сменяться на ротационной основе.

В январе этого года в гарнизон Вэрнес, расположенный рядом с норвежским городом Тронхейм, прибыли 285 американских морпехов. Двустороннее соглашение, одобренное Стортингом (парламентом королевства), дало им возможность вести совместную боевую подготовку с норвежскими военными, сменяясь каждые полгода. По сведениям Норвежского телеграфного бюро (НТБ), правительство было намерено продлить срок действия программы на три года, однако после состоявшегося в среду заседания расширенного парламентского комитета по внешней политике и обороне было озвучено решение лишь о годовом продлении. В кабмине, впрочем, данную информации пока не подтверждают.

В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия взяла на себя добровольное обязательство не создавать на своей территории баз для военных из-за рубежа, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения. Как подчеркивают многие норвежские эксперты, размещение крупного иностранного подразделения в Норвегии можно трактовать как создание подобной базы и считать серьезным отступлением от норвежской оборонной доктрины последних десятилетий. Такого мнения придерживаются и некоторые норвежские политики, в особенности представители Социалистической левой партии.

"Принцип [неразмещения иностранных] баз не нарушается. Всегда подразумевалось, что мы можем проводить учения, боевую подготовку и разрешать присутствие [иностранных военных]. Речь идет о том, что мы не должны создавать [для них] постоянных баз", - заявила НТБ глава правительства Новрегии Эрна Сульберг.

Ранее МИД РФ неоднократно выражал обеспокоенность по поводу размещения американских морских пехотинцев в Норвегии. Несмотря на то, что Вэрнес находится более, чем в 1000 км от границы с РФ, американские военные имеют возможность тренироваться по всей стране. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, хотя американские военные формально и находятся в Норвегии на ротационной основе, на деле военное присутствие США на территории королевства будет непрерывным. С точки зрения РФ, соглашение норвежских властей с США противоречит политике неразмещения в Норвегии иностранных военных баз в мирное время.