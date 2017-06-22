Четыре человека задержаны в рамках расследования теракта на вокзале Брюсселя

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бельгийская полиция задержала четверых человек в рамках расследования террористического акта на Центральном вокзале в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Belga со ссылкой на прокуратуру.
По его информации, они были задержаны после обысков, которые прошли в коммунах Кукельберг, Андерлехт и Моленбек-Сен-Жан. По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые поддерживали постоянную связь с устроившим взрыв мужчиной. 22 июня они предстанут перед судом, добавляет агентство.
36-летний марокканец по имени Усама, постоянно проживавший в брюссельской коммуне Моленбек, взорвал 20 июня вечером самодельную бомбу у касс Центрального вокзала Брюсселя. Взрыв получился очень слабым, никто, включая преступника, не пострадал, однако началось сильное задымление. На вокзале началась паника, через несколько минут террорист был застрелен военным патрулем. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку.