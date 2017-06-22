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Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Международная панорама
22 июня, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

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