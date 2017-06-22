Белый дом заявил, что ему пока нечего сказать о возможной встрече Путина и Трампа в ФРГ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Белый дом на данном этапе ничего не может сказать относительно возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего в июле заседания Группы двадцати в германском Гамбурге. Об этом заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"У меня в настоящее время нет объявления (на этот счет)", - сказала официальный представитель американского лидера. Саммит "двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Как признал ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, практическая подготовка к встрече Путина и Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита "двадцатки" еще нет.

Путин и Трамп до сих пор не встречались, а лишь несколько раз беседовали по телефону.