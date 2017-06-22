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Белый дом заявил, что ему пока нечего сказать о возможной встрече Путина и Трампа в ФРГ

Международная панорама
22 июня, 2:18 дата обновления: 22 июня, 2:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Лидеры России и США до сих пор не встречались, а лишь несколько раз беседовали по телефону

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Белый дом на данном этапе ничего не может сказать относительно возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего в июле заседания Группы двадцати в германском Гамбурге. Об этом заявила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"У меня в настоящее время нет объявления (на этот счет)", - сказала официальный представитель американского лидера. Саммит "двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Как признал ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, практическая подготовка к встрече Путина и Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита "двадцатки" еще нет.
Путин и Трамп до сих пор не встречались, а лишь несколько раз беседовали по телефону.

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Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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