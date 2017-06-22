CNN: самолет коалиции вынудил Су-22 ВВС САР покинуть пространство над позициями СДС

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Боевой самолет возглавляемой США коалиции в Сирии во вторник вынудил Су-22 ВВС Сирии прервать маневр над расположениями "Сил демократической Сирии" (СДС) в окрестностях города Табка и ретироваться. Это был первый случай после того, как 18 июня истребитель США F-18А ракетой сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, сообщила в среду американская телекомпания CNN со ссылкой на должностных лиц США.

По их утверждению, 20 июня авиация коалиции сочла, что сирийский истребитель выполняет маневр захода на бомбардировку позиций СДС. Боевой самолет коалиции продемонстрировал наличие вооружений на борту и выполнил предупредительный маневр. Су-22 после этого изменил курс и улетел, уточнили источники CNN.

18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции под руководством США ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в районе Эр-Расафе, в 40 километрах на юго-запад от Ракки. Летчик катапультировался над занятым боевиками районом, его спасли сирийские военные.

19 июня в Минобороны РФ заявили, что отныне в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.