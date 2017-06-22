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Суд в Чили постановил вернуть арестованные активы семье Пиночета

Международная панорама
22 июня, 3:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Экс-диктатору удалось нажить состояние, оцениваемое примерно в $21 млн

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд чилийской столицы постановил вернуть наследникам экс-диктатора Аугусто Пиночета активы, арестованные по делу о хищении бюджетных средств. Соответствующее решение было опубликовано в среду на сайте суда.

В распоряжение семьи должны вернуться 24 объекта недвижимости, четыре автомобиля и банковские счета, на которых в общей сложности хранится более $5 млн.

Судья решил, что активы не могут находиться под арестом после смерти подозреваемого в преступлении. Кроме того, он отменил обвинительный приговор в отношении шести военных в отставке, которые в мае 2015 года были приговорены к четырем годам условно за хищение $6,5 млн.

Расследование по этому делу было начато после того, как в 2004 году стало известно о секретных банковских счетах Пиночета в США. В ходе проверок было установлено, что экс-диктатору удалось нажить состояние, оцениваемое примерно в $21 млн. При этом суд смог найти законное обоснование только $2 млн.

Аугусто Пиночет руководил Чили с 1973 по 1990 год. Он скончался в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушении прав человека во времена военного режима, а также налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

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