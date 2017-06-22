Обозреватель WSJ назвал охотой на ведьм попытки обвинить Трампа в сговоре с Россией

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американские средства массовой информации прибегают к подтасовкам и к навешиванию ярлыков, когда пишут о неких связях сотрудников предвыборной кампании Трампа с российскими представителями. Такое мнение высказал в среду на страницах газеты The Wall Street Journal обозреватель Холмэн Дженкинс, сравнивший истерию по поводу некоего "русского следа" в американской предвыборной кампании 2016 года с охотой на ведьм.
Каким образом в первой половине 2017 года у многих сложилось впечатление о том, что президент США пошел на сговор с Россией, задается он вопросом, предлагая внимательно изучить, что именно сходит за "доказательства" в СМИ. Десятки тысяч американцев вели бизнес с Россией после краха СССР, не говоря о том, что так было и раньше, напомнил он. В 2009 году президент Обама совершил первую из своих двух поездок в Россию в сопровождении большого числа представителей американского бизнеса. Из этих многих тысяч лишь четверо оказались связанными с предвыборной кампанией Трампа и теперь это оказалось свидетельством тайного сговора Трампа с Россией.
Каждый президент США на протяжении последних 75 лет пытался улучшить отношения с Россией, указал автор статьи. Именно для этого и проводились многочисленные встречи в верхах. Трамп, в присущем ему высокопарном стиле также продвигал идею улучшения отношений с Россией. Теперь это используется как свидетельство тайного сговора.
Российские дипломаты, указывает Дженкинс, живут в США и общаются с бессчетным числом американцев. Такое взаимодействие, применительно к окружению Трампа, теперь расценивается как доказательство преступления.
По мнению Дженкинса, вопрос о России сейчас вообще не поднимался бы, если бы не пресловутое досье на Трампа, в котором содержались утверждения о контактах между Трампом и Кремлем.
Происхождение этого досье, подчеркивает автор статьи, не может вызывать доверия и на него нельзя полагаться. Его предполагаемый автор, отставной британский агент по имени Кристофер Стил, якобы имел источники в российской разведке.
Однако почему бы российская разведка решила вдруг раскрыть данные о Трампе, которого она якобы столь сильно обхаживали, задается вопросом Дженкинс. Русские так не поступили бы, считает он.
По его словам, с самого начала расследования так называемого сговора окружения Трампа с Россией любая забывчивость, любое воспоминание о встречах с русскими всячески использовалось в средствах массовой информации как доказательство предательства Трампа и его сообщников, а негодование президента в связи с тем, что его называют предателем расценивалось как доказательство того, что он и есть предатель. Кроме того, указывает автор, сам факт победы Трампа на выборах преподносят в качестве доказательства того, что он вступал в сговор с Россией.
Сравнив тех, кто выступает с нападками на Трампа с последователями Томаса де Торквемады, основателя испанской инквизиции, обозреватель указывает, что эти люди не знают, и не могут знать, не является ли Трамп тем рычагом, с помощью которого американская демократия двинет страну вперед, однако подчеркивает он, есть нечто отвратительное в том, что они и не желают выяснить это.