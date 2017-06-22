Южнокорейская делегация обсудит на Дальнем Востоке РФ поиск путей объединения

УССУРИЙСК, 22 июня. /Спец. корр ТАСС Станислав Варивода/. Представительная делегация южнокорейских политиков, бизнесменов, деятелей культуры и искусства начала в четверг поездку по российскому Дальнему Востоку под лозунгом "Поезд на север". Цель визита, организованного неправительственной организацией "Фонд будущего Кореи", заключается в продвижении идеи объединения Корейского полуострова и налаживания экономических связей с Россией.

"Планируется ознакомить членов делегации с ситуацией в российском дальневосточном регионе, изучить возможности в первую очередь экономического сотрудничества с привлечением Северной Кореи", - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Фонда Ку Чхон Со.

"Вовлекая Пхеньян в совместные проекты, мы тем самым приблизим объединение Кореи, которое является мечтой всех наших граждан с 1953 года", - добавил он. В качестве одного из таких проектов активист назвал соединение железнодорожных сетей Южной и Северной Кореи и их подключение к российскому Транссибу.

Делегация, в которую входит 57 человек, прибыла в РФ 21 июня. Помимо рабочей программы, участники поездки намерены посетить места на российском Дальнем Востоке, связанные с историей Кореи и ее борьбой за независимость от японской оккупации в 1910-1945 гг.

Члены делегации посетят Уссурийск и Владивосток, откуда затем отправятся на поезде в Хабаровск. "Надеемся, что когда-нибудь в будущем можно будет отправиться по железной дороге из Сеула напрямую до Москвы, именно это мы и хотим продемонстрировать нынешней акцией", - заметил Ку Чхон Со.