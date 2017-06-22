Трамп: США и Китай наладили отличные отношения

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон связывают на данном этапе отличные отношения. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая в среду вечером в штате Айова, губернатором которого до недавних пор являлся новый американский посол в Китае Терри Брэнстед.

Отличные отношения

"У нас отличные отношения с Китаем. Мне он нравится. И мне чрезвычайно нравится президент [председатель КНР] Си [Цзиньпин], с которым он [Брэнстед] знаком на протяжении 30 с чем-то лет", - заявил Трамп, затронув тему отношений с Пекином. Выступал американский лидер в присутствии Брэнстеда.

По словам главы администрации США, когда он в прошлом году на этапе участия в избирательной кампании приезжал в Айову для встреч со сторонниками, Брэнстед всегда просил его не говорить ничего плохого о Китае. А после победы на ноябрьских выборах Трамп, в соответствии с изложенной им информацией, решил предложить Брэнстеду пост посла в КНР, учитывая его давние связи с этой страной. "Разве не будет здорово, если я выберу человека, которому по-настоящему нравится Китай? И, кстати, он по-настоящему нравится Китаю", - сказал при этом Трамп.

Связи нового посла

Новоиспеченный посол считается в США давним другом председателя КНР Си Цзиньпина. Они познакомились в 1985 году, когда Си Цзиньпин, будучи еще провинциальным партийным функционером, приезжал в составе китайской делегации в Айову по программе породненных городов. С тех пор они неоднократно встречались и в США, и в Китае. В окружении губернатора рассказывают, что, несмотря на культурные различия, между ними установились хорошие отношения, и произошло это во многом благодаря их общему интересу к сельскому хозяйству.

Брэнстед, просидевший в губернаторском кресле 22 года и являющийся в США рекордсменом по этому показателю, активно поддерживал Трампа в борьбе за Белый дом и помог ему одержать в Айове убедительную победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. В ноябре, появившись на одном из предвыборных митингов вместе с Брэнстедом, Трамп заявил своим сторонникам, что губернатор - самый подходящий человек для того, чтобы "заняться Китаем". Со своей стороны МИД Китая приветствовал намерение Трампа назначить губернатора Айовы послом США в Пекине.

Ядерная проблема КНДР

Нынешняя администрация США предупредила весной, что эра "стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась. В связи с этим Вашингтон начал активную международную кампанию с целью усиления давления на Северную Корею ради урегулирования проблемы разработки Пхеньяном ядерного и ракетного оружия. Особую роль в этих усилиях США стремятся отвести Китаю. Однако во вторник Трамп в своем Twitter выразил мнение, что усилия Пекина и лично председателя КНР Си Цзиньпина, призванные повлиять на КНДР, "не сработали".

Наблюдатели в США восприняли это высказывание Трампа в том числе как критику в адрес Пекина в преддверии совместных переговоров глав американских и китайских внешнеполитических и военных ведомств. Это совещание в формате "2+2", на котором проблематика КНДР занимала одно из центральных мест, состоялось в среду в Вашингтоне.

Запись Трампа в Twitter журналисты попросили прокомментировать в среду заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс. Однако она отказалась это делать. "Я не стану прогнозировать, в чем заключается его стратегия. "Твиты" говорят сами за себя", - отметила Уолтерс. Кроме того, она не стала уточнять, имела ли упомянутая запись президента какое бы то ни было воздействие на ход нынешних американо-китайских переговоров в формате "2+2".