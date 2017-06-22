Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Австралии заявили об отмене решения о приостановке нанесения авиаударов по Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее стало известно, что ударные операции ВС Австралии в Сирии были временно прекращены в качестве меры предосторожности.

Согласно данным, опубликованным на сайте минобороны Австралии, страна вносит вклад в борьбу с ИГ в Сирии и Ираке в рамках операции OKRA. На базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС. В регионе также находятся около 780 австралийских военных.