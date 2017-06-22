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Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии

Международная панорама
22 июня, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ударные операции ВС Австралии в Сирии были временно прекращены в качестве меры предосторожности

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Истребитель Королевских ВВС Австралии F/A18F Super Hornet на базе в ОАЭ

Истребитель Королевских ВВС Австралии F/A18F Super Hornet на базе в ОАЭ

© EPA/Australian Defense Department/Max Bree

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Австралии заявили об отмене решения о приостановке нанесения авиаударов по Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее стало известно, что ударные операции ВС Австралии в Сирии были временно прекращены в качестве меры предосторожности.

Согласно данным, опубликованным на сайте минобороны Австралии, страна вносит вклад в борьбу с ИГ в Сирии и Ираке в рамках операции OKRA. На базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС. В регионе также находятся около 780 австралийских военных.

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