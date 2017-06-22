СМИ: Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут встречу в Гамбурге

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20, который пройдет в Гамбурге (Германия). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение (CCTV).

"Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу на предстоящем саммите G20 в июле ", - приводит канал выдержки из заявления МИД КНР.

Ранее в среду главы внешнеполитических и военных ведомств США и КНР провели в Вашингтоне первый раунд диалога в формате "два плюс два", основными темами которого стали ситуация в Южно-Китайском море, действия КНДР и борьба с терроризмом.