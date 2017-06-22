СМИ: Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут встречу в Гамбурге

"Ъ": Касперский не намерен превращать "Лабораторию" в семейный бизнесЭкономика и бизнес 22 июня, 5:20
Сергей Бобровский назван лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17Спорт 22 июня, 5:18
"Вегас" выбрал Емелина на драфте расширения НХЛСпорт 22 июня, 5:04
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции АфганистанаМеждународная панорама 22 июня, 4:38
Форвард "Торонто" Мэттьюс получил приз лучшему новичку регулярного сезона НХЛСпорт 22 июня, 4:37
В Гаване зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войныОбщество 22 июня, 4:20
Брент Бернс назван лучшим защитником НХЛ сезона-2016/17Спорт 22 июня, 4:16
Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по СирииМеждународная панорама 22 июня, 4:04
Обозреватель WSJ назвал охотой на ведьм попытки обвинить Трампа в сговоре с РоссиейМеждународная панорама 22 июня, 3:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20, который пройдет в Гамбурге (Германия). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение (CCTV).
"Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу на предстоящем саммите G20 в июле ", - приводит канал выдержки из заявления МИД КНР.
Ранее в среду главы внешнеполитических и военных ведомств США и КНР провели в Вашингтоне первый раунд диалога в формате "два плюс два", основными темами которого стали ситуация в Южно-Китайском море, действия КНДР и борьба с терроризмом.