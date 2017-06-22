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СМИ: Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут встречу в Гамбурге

Международная панорама
22 июня, 4:46 UTC+3 ПЕКИН 22, июня. /ТАСС

Ранее в среду главы внешнеполитических и военных ведомств США и КНР провели в Вашингтоне первый раунд диалога в формате "два плюс два"

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ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20, который пройдет в Гамбурге (Германия). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение (CCTV).

"Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу на предстоящем саммите G20 в июле ", - приводит канал выдержки из заявления МИД КНР.

Ранее в среду главы внешнеполитических и военных ведомств США и КНР провели в Вашингтоне первый раунд диалога в формате "два плюс два", основными темами которого стали ситуация в Южно-Китайском море, действия КНДР и борьба с терроризмом.

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