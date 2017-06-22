Глава МИД Венесуэлы оставила пост ради выборов в Конституционную ассамблею

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Самуэль Монкада займет пост главы Министерства иностранных дел Венесуэлы вместо Дельси Родригес, которая будет участвовать в выборах в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро.
В настоящее время Монкада занимает пост представителя Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) и замглавы МИД по Северной Америке.
"Я считаю, что глава МИД, которая должна уйти как кандидат в КА, действительно заслуживает признания всей страны, потому что она как тигрица защищала суверенитет, мир и независимость Венесуэлы", - сказал Мадуро на встрече с министрами, которая транслировалась через приложение Periscope.
Мадуро подписал указ о созыве КА в начале мая. Выборы в этот орган намечены на 30 июля. Ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. В последний раз она созывалась в 1999 году после проведения референдума.