Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Венесуэлы оставила пост ради выборов в Конституционную ассамблею

Международная панорама
22 июня, 4:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Вместо Дельси Родригес ведомство возглавит Самуэль Монкада

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Самуэль Монкада займет пост главы Министерства иностранных дел Венесуэлы вместо Дельси Родригес, которая будет участвовать в выборах в Конституционную ассамблею (КА). Об этом сообщил  президент республики Николас Мадуро.

В настоящее время Монкада занимает пост представителя Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) и замглавы МИД по Северной Америке.

"Я считаю, что глава МИД, которая должна уйти как кандидат в КА, действительно заслуживает признания всей страны, потому что она как тигрица защищала суверенитет, мир и независимость Венесуэлы", - сказал Мадуро на встрече с министрами, которая транслировалась через приложение Periscope.

Мадуро подписал указ о созыве КА в начале мая. Выборы в этот орган намечены на 30 июля. Ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. В последний раз она созывалась в 1999 году после проведения референдума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
15
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
3
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
4
Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама