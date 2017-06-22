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Президент Венесуэлы заявил о готовности вести переговоры с США

Международная панорама
22 июня, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам Николаса Мадуро, он готов говорить с Дональдом Трампом, если тот "сможет в круге света увидеть правду о Венесуэле"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы готово сесть за стол переговоров с властями США при условии соблюдения уважения и национального суверенитета. Об этом заявил в среду на заседании совета министров глава южноамериканского государства Николас Мадуро.

"В настоящее время <...> мы готовы вести диалог со всеми <...>, включая правительство США, - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей. - Мы должны разговаривать, и если президент [США] Дональд Трамп сможет в круге света увидеть правду о Венесуэле, я бы мог вести с ним диалог". Мадуро добавил, что в ближайшее время в страну прибудет комиссия представителей пяти стран-членов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), чтобы принять участие в диалоге с оппозицией.

В Венесуэле третий месяц идут крупные антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками и человеческими жертвами. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. Намерение главы государства созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны, обострило ситуацию.

Число пострадавших за это время превысило 1,4 тыс. человек. По данным прокуратуры, не менее 74 погибли. Порядка 3,2 тысячи человек были задержаны, из них около 1,3 тысячи до сих пор остаются под стражей.

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