Сотрудники МВД Киргизии заблокировали здание, в котором находятся отель и отделения СМИ РФ

БИШКЕК, 22 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники МВД Киргизии в четверг утром заблокировали здание расположенного в Бишкеке отеля "Ак-Кеме" ("Белый пароход"), в котором также находятся отделения некоторых российских СМИ и офисы, в том числе политических партий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор медиацентра "Россия" Александр Банников, служебные помещения возглавляемого им центра также расположены в данной гостинице.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не допускают в служебные кабинеты работников отеля и офисов, включая журналистов изданий "Аргументы и факты в Кыргызстане" и "Московский комсомолец-Кыргызстан", а также прибывший за постояльцами отеля транспорт. "Милиционеры поясняют, что они выполняют указание руководства, связаться которым не пока удается", - заверил глава медиацентра "Россия".

Как утверждает Банников, представители правоохранительных органов проводят внутри "Ак-Кеме" опись всего расположенного в здании имущества. "Не понимаю, как это можно сделать без нашего присутствия, тем более, что мы лишь арендуем данные помещения и разбирательства между владельцами не должны нас касаться", - отметил он.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь ГУВД киргизской столицы Адыл Оморов, в настоящее время "внутри гостиницы находятся представители судебных органов и Фонда государственного имущества". "Наши сотрудники расположены вне здания для обеспечения общественного порядка", - сказал он. При этом он отметил, что в данном случае, вероятнее всего, речь идет об "имущественном споре".

Ранее отель "Ак-Кеме" неоднократно становился объектом судебных разбирательств между претендующими на владение им частных лиц и компаний. Некоторое время назад он был передан на баланс Министерства финансов Киргизии.