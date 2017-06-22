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СМИ: Индия намерена усовершенствовать свои истребители Су-30

Международная панорама
22 июня, 7:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Самолеты планируется оснастить ракетами класса "воздух - воздух"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Индия планирует расширить возможности своих истребителей Су-30, оснастив их ракетами класса "воздух - воздух" большей дальности и улучшенными технологиями по обнаружению целей. Об этом сообщила газета India Today.

"Мы стремимся к увеличению возможностей самолета за счет оснащения его более мощным оружием, в том числе ракетами "воздух-воздух" с областью поражения до 120 километров, такие как "Метеор", которые устанавливаются на (истребителях) Rafale", - приводит издание слова источников. По их данным, планер самолетов будет также укреплен, чтобы позволить ему нести более тяжелые ракеты для проведения спецопераций.

Отмечается, что воздушные судна на настоящий момент уже модернизируются для того, чтобы они были в состоянии переносить сверхзвуковые крылатые ракеты (КР) "БРАМОС".

Москва сотрудничает с Индией не только в области тактических вооружений, но также в сегментах субстратегических и стратегических систем. Свидетельствами успешного военно-технического сотрудничества также можно считать совместный проект создания сверхзвуковой ракеты BrahMos, лицензионное производство в Индии многофункционального истребителя Су-30МКИ, разработка боевого самолета пятого поколения FGFA. По мнению специалистов, в ближайшем будущем Россия и Индия приступят к созданию прообраза российско-индийского рынка продукции военного назначения, в рамках которого индийская сторона выступит равноправным партнером России по созданию новых технологий и изделий.

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