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Сенат Казахстана одобрил в первом чтении поправки о лишении гражданства за терроризм

Международная панорама
22 июня, 7:52 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, июня. /ТАСС

Цель законопроекта - приведение законодательных актов в соответствии с недавними поправками в конституцию

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АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента в четверг одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции Республики Казахстан". Документ предусматривает лишение гражданства за террористические и другие особо тяжкие преступления.

Цель законопроекта - приведение законодательных актов в соответствии с недавними поправками в конституцию. При этом дополнительный вид уголовного наказания предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса. В частности, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности.

Кроме того, лишать гражданства предлагается и за преступления, которыми причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики. В это понятие входят независимость, унитарность и президентская форма правления страны.

К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности.

Планируется, что лишение гражданства будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий. В соответствии с законотворческой процедурой документ считается принятым парламентом в целом и в качестве закона направляется на подпись главе государства.

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