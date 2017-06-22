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Жене режиссера скандального нью-йоркского спектакля "Юлий Цезарь" поступили угрозы

Международная панорама
22 июня, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Супруга Оскара Юстиса рассказала, что один из звонивших желал ей смерти, так как, по мнению недоброжелателя, "ее муж хочет смерти президента-республиканца"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция проверяет сведения об угрозах супруге режиссера, поставившего в нью-йоркском театре скандальный спектакль "Юлий Цезарь", где главную роль исполняет актер, загримированный под президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его данным, 9 июня супруга режиссера Оскара Юстиса написала заявление в правоохранительные органы в связи с поступающими в ее адрес телефонными звонками с угрозами, которые, как она считает, вызваны неприятием театральной постановки ее мужа. Женщина рассказала, что один из звонивших желал ей смерти, так как, по мнению недоброжелателя, "ее муж хочет смерти президента-республиканца".

В воскресенье сотрудники правоохранительных органов арестовали активистку Лору Лумер, пытавшуюся сорвать пьесу. Сторонница Трампа выбежала на сцену театра Public Theater, начала мешать актерам и кричать: "Остановите насилие". В зале также присутствовали еще несколько активистов, которые поддержали Лумер аплодисментами и речами.

Премьера спектакля состоялась в конце мая. В этой современной интерпретации трагедии Уильяма Шекспира главный герой представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане. Многие зрители сразу же заметили схожесть Цезаря с нынешним главой Белого дома, хотя в самом спектакле имя Трампа не упоминается. Интересно, что жена древнеримского правителя Кальпурния в постановке говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду, как и супруга президента США уроженка Словении Меланья Трамп.

Сразу же после премьеры постановка подверглась ожесточенной критике. Наибольшее недовольство вызвала сцена убийства Цезаря в финале спектакля. Многие обвинили театр в том, что он призывает к насилию по отношению к американскому лидеру. Представители театра отвергли такие утверждения, заявив, что стремились способствовать общественной дискуссии о свободе слова.

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