Парламент Казахстана принял закон о лишении гражданства за терроризм

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АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента одобрил в четверг во втором, окончательном чтении, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции Республики Казахстан". Теперь он считается принятым депутатами в целом и в качестве закона направляется на подпись главе государства.
Документ предусматривает лишение гражданства за террористические и другие особо тяжкие преступления. Дополнительный вид уголовного наказания предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности.
Лишать гражданства предлагается и за преступления, в результате которых причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики. В это понятие входят независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Это геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой, участие в ее деятельности и так далее.
Лишение гражданства будет осуществляться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий.