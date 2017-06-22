Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Казахстана принял закон о лишении гражданства за терроризм

Международная панорама
22 июня, 9:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, июня. /ТАСС

Лишать гражданства предлагается и за преступления, в результате которых причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента одобрил в четверг во втором, окончательном чтении, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции Республики Казахстан". Теперь он считается принятым депутатами в целом и в качестве закона направляется на подпись главе государства.

Документ предусматривает лишение гражданства за террористические и другие особо тяжкие преступления. Дополнительный вид уголовного наказания предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса. По 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности.

Лишать гражданства предлагается и за преступления, в результате которых причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам республики. В это понятие входят независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Это геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой, участие в ее деятельности и так далее.

Лишение гражданства будет осуществляться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
12
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
3
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове
6
В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама