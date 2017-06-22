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Секретарь совета района Лондона подал в отставку после пожара в Grenfell Tower

Международная панорама
22 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В высотном здании погибли 79 человек

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь городского совета лондонского района Кенсингтон и Челси Николас Холгейт подал в отставку после пожара в высотном здании Grenfell Tower, расположенном в этом районе. Об этом сообщается в заявлении Холгейта, опубликованном в четверг на сайте местных муниципальных властей.

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"Несмотря на мое большое желание продолжить работу при столь сложных обстоятельствах, вести исполнительные обязательства совета, я решил, что мне лучше оставить свою должность, как только будет назначен подходящий преемник", - говорится в заявлении.

Холгейт отметил, что его отставки требовали британский министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид, а также представители местных властей.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. Многие его жители оказались в огненной ловушке.

По последним данным полиции, жертвами этого пожара стали 79 человек.

На минувшей неделе возле совета муниципального округа Кенсингтон и Челси состоялась акция протеста против бездействия властей. Ее участники захватили административное здание, но затем покинули его, вняв призывам организаторов сохранять спокойствие.

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