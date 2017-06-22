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Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии

Международная панорама
22 июня, 12:15 UTC+3

В документе утверждается, что памятники "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй"

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Памятник Красной армии в Варшаве

Памятник Красной армии в Варшаве

© REUTERS/Katarina Stoltz

ВАРШАВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

"Законопроект принят", - подтвердили ТАСС эту информацию в пресс-службе Сейма. Поправки вступят в силу спустя три месяца после оглашения.

В первом и втором чтениях большинство входящих в польский парламент партий поддержали принятие поправок. В ходе голосования за высказались 408 депутатов, против были 7, воздержались 15.

В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". "Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

В 2016 году после оглашения инициативы о демонтаже памятников Красной армии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. По ее словам, война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами.

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