Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: глава Пентагона проинформировал Турцию об американских поставках вооружения курдам

Международная панорама
22 июня, 12:55 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 22, июня. /ТАСС

По данным телеканала A Haber, Джеймс Мэттис направил письмо министру обороны Турции Фикри Ышыку

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о поставках вооружения курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом сообщил в четверг телеканал A Haber.

По его данным, глава Пентагона направил письмо министру обороны Турции Фикри Ышыку, в котором подчеркнул, что "переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В послании Мэттис также сказал, что "США принимают решительные меры, чтобы заверить Турцию в безопасности осуществляемых поставок". "Информация об отправках снаряжения будет передаваться турецкой стороне на ежемесячной основе", - говорится в заявлении.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом "Исламского государства".

Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. По словам премьер- министра Турции Бинали Йылдырыма, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
6
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
7
Роструд: почтальон, который пожаловался Путину на низкую зарплату, работает на полставки
Темы дня
Загрузка...
Реклама