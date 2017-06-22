СМИ: глава Пентагона проинформировал Турцию об американских поставках вооружения курдам

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о поставках вооружения курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС). Об этом сообщил в четверг телеканал A Haber.

По его данным, глава Пентагона направил письмо министру обороны Турции Фикри Ышыку, в котором подчеркнул, что "переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В послании Мэттис также сказал, что "США принимают решительные меры, чтобы заверить Турцию в безопасности осуществляемых поставок". "Информация об отправках снаряжения будет передаваться турецкой стороне на ежемесячной основе", - говорится в заявлении.

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом "Исламского государства".

Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. По словам премьер- министра Турции Бинали Йылдырыма, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.