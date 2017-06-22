Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кучма: Европа ставит Украину на колени

Международная панорама
22 июня, 13:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Экс-президент страны призвал Киев начать "заниматься своими проблемами" вместо того, чтобы "ходить с протянутой рукой по миру"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-президент Украины Леонид Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма

© Наталия Абложей/БелТА/ТАСС

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Европа ставит Украину на колени, страна не дождется от нее помощи. Об этом заявил экс-президент страны Леонид Кучма, выступая в четверг на Международном форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения".

"Мы радуемся свободному выбору, Европе, торговле с ней, но чем мы с ней торгуем - кроме пшеницы, меда, нет ничего, а квотирование идет очень жесткое, - подчеркнул он. - За первый квартал мы квоту выбрали, теперь европейцы ставят нас на колени и требуют, чтобы мы рубили лес и везли им. Где от них помощь Украине? Когда мы будем в нищие, то кому мы будем нужны?"

Кучма также констатировал, что в Европе про Украину уже все забыли. "Посмотрите в Европе на прессу, там про Украину нет давно и воспоминаний", - указал он.

Бюджет из кредитов

Все это происходит, по мнению Кучмы, от того, что в Верховной раде и среди политиков - "одни ссоры и все "играют" на Донбассе". "Почему мы никогда не были государством? И сегодня у нас многие, даже внутри Украины, считают, что мы не объект, а субъект политики. В стране война, а у нас нет единства в политической элите, которой тоже нет", - констатировал экс-президент.

В то же время, добавил он, "про экономику вообще забыли". "Мы же разваливаемся, не осталось практически высокотехнологичных отраслей: ракетной - нет, авиации - нет", - отметил Кучма.

Аналогичная ситуация и в науке: "Как финансируется академия наук? Мы становимся сырьевым придатком, у нас осталась химия и сельхоз. Куда мы идем?", - восклицал он.

Экс-президент призвал Украину начать "заниматься своими проблемами". "Хватит ходить с протянутой рукой по миру, у нас бюджет на 70% из кредитов. Сегодня под 70% украинский долг, и мы берем в МВФ и тут же отдаем за проценты", - отметил Кучма.

"Если мы не опомнимся и не начнем заниматься своими проблемами, то, извините, никакие форумы тут не помогут, никто не будет за нас что-то делать", - заключил экс- президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кучма, Леонид Данилович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
6
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
7
Роструд: почтальон, который пожаловался Путину на низкую зарплату, работает на полставки
Темы дня
Загрузка...
Реклама