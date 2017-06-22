Кучма: Европа ставит Украину на колени

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Европа ставит Украину на колени, страна не дождется от нее помощи. Об этом заявил экс-президент страны Леонид Кучма, выступая в четверг на Международном форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения".

"Мы радуемся свободному выбору, Европе, торговле с ней, но чем мы с ней торгуем - кроме пшеницы, меда, нет ничего, а квотирование идет очень жесткое, - подчеркнул он. - За первый квартал мы квоту выбрали, теперь европейцы ставят нас на колени и требуют, чтобы мы рубили лес и везли им. Где от них помощь Украине? Когда мы будем в нищие, то кому мы будем нужны?"

Кучма также констатировал, что в Европе про Украину уже все забыли. "Посмотрите в Европе на прессу, там про Украину нет давно и воспоминаний", - указал он.

Бюджет из кредитов

Все это происходит, по мнению Кучмы, от того, что в Верховной раде и среди политиков - "одни ссоры и все "играют" на Донбассе". "Почему мы никогда не были государством? И сегодня у нас многие, даже внутри Украины, считают, что мы не объект, а субъект политики. В стране война, а у нас нет единства в политической элите, которой тоже нет", - констатировал экс-президент.

В то же время, добавил он, "про экономику вообще забыли". "Мы же разваливаемся, не осталось практически высокотехнологичных отраслей: ракетной - нет, авиации - нет", - отметил Кучма.

Аналогичная ситуация и в науке: "Как финансируется академия наук? Мы становимся сырьевым придатком, у нас осталась химия и сельхоз. Куда мы идем?", - восклицал он.

Экс-президент призвал Украину начать "заниматься своими проблемами". "Хватит ходить с протянутой рукой по миру, у нас бюджет на 70% из кредитов. Сегодня под 70% украинский долг, и мы берем в МВФ и тут же отдаем за проценты", - отметил Кучма.

"Если мы не опомнимся и не начнем заниматься своими проблемами, то, извините, никакие форумы тут не помогут, никто не будет за нас что-то делать", - заключил экс- президент.